Xavier BOYER

Passionné par l'informatique et la haute technologie, j'ai des compétences dans :



Mac OS



Système Novell 3.12, 4.0, 5.1 et Microsoft Windows XP/7/10, Windows Serveur 2008/2008 R2/2012/2012 R2



Messagerie Lotus Notes / Thunderbird / Zimbra / Outlook



Connaissances et maîtrise de la virtualisation avec Vmware



Connaissances et maitrisse de RES Powerfuse 2012 SR1 et RES Automation Manager 2012 SR2



Connaissances et maîtrise des logiciels Microsoft Office



Connaissances et maîtrise de Symantec Norton Corporate Anti-Virus (Serveur/Stations de travail)



Connaissances et maîtrise de Trend Micro OfficeScan et DeepSecurity



Connaissances et expériences sur le matériel et logiciel HoroQuartz (Gestion de temps)



Connaissances en câblage et gestion téléphonique d’un autocom (Téléphonie et Autocom TENOVIS)



Mobile sur la région Rhône-Alpes



Disponible début Février 2015



Mes compétences :

Réseaux

Informatique

Téléphonie

Novell Netware

Zimbra

VMware

TCP/IP

Paye/Prsi

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT Server

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

Linux

IBM AS400 Hardware

Citrix Winframe

Autocad

Apple MacOS

Adobe

Active Directory

GLPI / OCS

Télésurveillance

Impression Laser et Etiquettes

Logiciels DAO / CAO

RES Powerfuse

VOIP

Thunderbird

Windows 10

Windows Serveur 2012