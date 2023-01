Xavier CHEVILLOT

Dynamique, passionné, motivé et travailleur je suis fraichement titulaire d'un master II en biologie et écologie marine.

Je suis passionné d'écologie et d'analyse de données, je me suis intéressé plus particulièrement au zooplancton mais je reste ouvert à l'étude des écosystème plus généralement.

Mon parcours ma permis aussi de m'ouvrir aux problématiques de gestion des pêches de l'aquaculture.

Je cherche à poursuivre mon cursus en thèse dans la mesure ou je puisse faire celle-ci par passion.



Mes compétences :

Statistiques