Xavier COLOMBEL

Le Reacteur est le premier coding bootcamp dédié à l'apprentissage du développement web et mobile (iOS/Android). Nous proposons des formations intensives sur une durée courte (10 semaines).



Notre but : démocratiser l'apprentissage du code et transmettre à nos élèves en 3 mois ce qu'ils auraient mis 2 ans à apprendre.



Pour réussir ce challenge, nos formations sont basées sur l'apprentissage de JavaScript (Node.js, Express, ReactJS, React Native).



Notre site Internet : http://LeReacteur.io/