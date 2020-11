Xavier DEZOUTTER

Lire, comprendre et contrôler les dossiers de production et les plans

techniques de fabrication

Réaliser le débit des profils

Réaliser les usinages nécessaires à l'assemblage et au

fonctionnement des menuiseries.

Effectuer l'assemblage des menuiseries

Réaliser le montage de vitrages

Réaliser le nettoyage et le conditionnement des menuiseries

Suivre, respecter et réaliser les procédures relatives à la démarche

Qualité de l'entreprise.

Maintenir et assurer régulièrement la propreté de son poste de

travail.

Participer au nettoyage collectif de l'atelier.

Encadrer suivant besoin l'équipe de production et seconder le chef

d'atelier