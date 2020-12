Xavier HENRIQUEL

Issu du cursus Systèmes Électroniques de l'Ecole Nationale de l’Aviation Civile de Toulouse, j'ai débuté en tant qu’ingénieur avionique au Bureau d’études de l'avion d'affaire du TBM 850. Ce poste de conception et d’intégration de systèmes complexes au sein d’un avionneur m’a permis d’acquérir une connaissance détaillée de la conception d’un porteur aérien, de sa certification et de son exploitation.



Souhaitant me rapprocher de la conception détaillée de systèmes complexes, j'ai depuis rejoint UTC Aeropsace en tant qu'architecte système des commandes de vol primaires du KC390. Passionné du domaine aéronautique, mon but est de découvrir, appréhender et maîtriser les technologies qui s'y rapportent afin de pouvoir concevoir des solutions adaptées aux projets auxquels je contribue.



Mes compétences :

Microsoft Project

DOORS

Aéronautique

Certification

Essais en vol

Matlab Simulink

Ingénierie système