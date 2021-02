Xavier HERY

Depuis plus de 20 ans je recrute, j'accompagne, je forme, je manage, je partage, je développe et tout cela avec bienveillance. La loyauté, la fidélité, la persévérance, le professionnalisme sont pour moi les clés du succès.



Mon métier ? La "Gestion Humaine des Ressources" au profit d'une performance commerciale, collective et rentable.



J'aime cette citation de Théodore Roosevelt qui nous dit : "Le meilleur manager est celui qui sait trouver les talents pour faire les choses, et qui sait aussi réfréner son envie de sen mêler pendant quils les font."



Xavier

+33683380032