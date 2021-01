Xavier JARRY

VIGNOBLES ET DELICES DU TERROIR, est une centrale d'achat proposant :

- Vins (1/2, bouteille, magnum et plus, cubi)

- Alcools

- Sirops, crèmes, liqueurs

- Produits régionaux salés et sucrés



Notre clientèle est :

- Les cafés, hôtels, restaurants, bars, brasseries

- Les petites épiceries

- Les petites et moyennes surfaces

- Les cavistes

- Les comités d'entreprises

- Les associations sportives



Nous avons environ 1500 références, et nous livrons sur toute la France.

Nous avons sélectionné nos fournisseurs en fonction du rapport Qualité/Prix de leurs produits.

Nous commandons en grande quantité, ce qui nous permet de négocier, pour vous, les prix les plus compétitifs.



SOUHAITEZ VOUS RECEVOIR UN LISTING DE REFERENCES EN FONCTION DE VOS BESOINS ACTUELS ?



UN SITE INTERNET SERA DISPONIBLE FIN AVRIL 2013, AFIN DE COMMANDER EN LIGNE.



Mes compétences :

Epicurien !

Oenologie

Optimisation des process