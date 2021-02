Xavier LEBAT

Spécialisé et passionné par les métiers du Médical, jai intégré le Groupe Alliance Vision au sein du siege à Paris, Pour les recruté des profils multiple pour leurs centre de santé pluridisciplinaire.

Jaccompagne les Centres en France dans le cadre de leurs besoins en recrutement.



Relever des défis en termes de recrutement complexe sur se marché en constante évolution ?

Vous aiguiller sur nos offres d'emplois ?

Identifier et atteindre des profils penuriques ?

Accompagner vos nouvelles recrues dans leur intégration ?

Accélérer vos processus de recrutement ?



Le groupe Alliance Vision, c'est une équipe de choc, unis et motivé.



#LileduRecrutement #GroupeAllianceVision