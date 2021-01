Xavier MARIBAS

Après des études en communication visuelle et des expériences réussies dans ce domaine, je me suis réorienté en 2006 vers une formation "commercial", à l'école supérieur de commerce de Montpellier.

Suite a cette formation, je débute l'aventure commercial avec une poste de chargé de clientèle dans une régie publicitaire.

Aujourd'hui, j'occupe un poste de chargé de clientèle B to B. j'ai pour mission de développer, gérer et fidéliser un portefeuille clients. Autonome, j' organise mes rendez-vous ainsi que la relation client.

Dans une PME située dans le Gard, spécialisée dans le domaine du Packaging, présentoir, displays, PLV et autres produits de communication et d'emballage sur mesure.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Flexibilité

Vente B2B

Prospection