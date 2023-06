Xavier MARTIN

Passionné de rénovation intérieure et extérieure depuis de nombreuses années, je suis basé à Meaux 77100, miraculé de 2 leucémie foudroyantes, et en pleine forme, à 51 ans je souhaiterais si j en ai la chance,trouver des chantiers régulièrement.nous sommes tellement sur le marché que cela devient réellement difficile de pouvoir travailler et montrer son savoir faire.. il suffit d un promoteur,d une agence immobilière, d une mairie qui m offre ma chance et tenter l aventure, ce serait parfait. de nature perfectionniste et exigeant,j aime le travail bien fait et la satisfaction personnelle que l on ressent une fois la réalisation terminée. Papa d une adorable adolescentse,j aimerais avoir le temps de lui préparer son avenir... pour cela j ai besoin de vous.... En vous remerciant.