Xavier MICHELON

Bienvenue chez Venor Immobilier, votre agence immobilière de confiance en Île de France et en Auvergne-Rhône-Alpes .

Nous sommes déterminés à faire aboutir chaque projet immobilier avec succès. Notre gamme complète de solutions immobilières comprend l'achat, la vente et la location de biens immobiliers.

Chez Venor Immobilier , nous nous engageons à vous offrir les meilleures conditions lorsque vous achetez ou vendez un bien. L'écoute et la communication sont au cœur de notre approche pour répondre au mieux à vos besoins.

Avec un interlocuteur unique, vous serez guidé étape par étape dans votre parcours immobilier. Acheter, vendre, louer ou gérer votre bien n'a jamais été aussi simple.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers Venor Immobilier, le plus proche de chez vous, pour discuter de votre situation et découvrir l'étendue de nos offres.



Mes compétences incluent :

* Expertise en évaluation immobilière

* Vente de demeures, châteaux, terrains, immeubles, maisons et appartements

* Investissement immobilier

* Transactions immobilières

* Évaluation de la rentabilité immobilière