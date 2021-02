Xavier OLRY

Journaliste, rédacteur web, j'ai écrit sur l'économie et les marchés de matières premières, chez Réussir, ex Agro Business Communication, l'expérience client et les centres d'appels ou de contact. J'ai récemment ajouté à ces compétences une certification correction, réécriture, relecture, plus une mise à niveau en SEO (référencement naturel)



J'ai narré l'Afrique du Sud sur Économia, interviewé des entrepreneurs pour Commerce international, valorisé l'initiative comme rédacteur éditorial aux Cahiers de la Compétitivité.



Corporate pour France-Japon Éco, j'ai animé une table-ronde sur la banque en ligne, couvert des faits-divers pour Le Parisien, battu en brèche les clichés dans L'Événement, ramené les choses à la raison dans La Tribune, tenu en haleine les auditeurs de RTL, étonné ceux d'Europe 1.



Chasseur de confidentiel pour Banques des particuliers, Gérer l'immobilier, j'ai réécrit un livre blanc sur l'avenir de l'emploi dans l'automobile de la CCI de Versailles, et rédigé un guide bilingue français-anglais pour les usagers de l'application d'un industriel de la métrologie, partenaire de la Poste.



Adepte de la rigueur et de l'exactitude, pratiquées à l'AFP, Associated Press, Reuters... J'ai cultivé les outils de veille chez Commodesk.com, site spécialisé reconnu sur les matières premières.



Présentateur 5 ans à NHK, Radio Japon, puis Radio Classique, j'ai décortiqué les nouvelles boursières, défriché l'actualité en régions, monté des interviews sur Soundforge.



Pratiquant d'aïkido, rédacteur aux Nations unies à New York, passionné de Taiwan.



Mes compétences :

Économie

Finance

Traducteur

Commerce international

Japon

Matières premières

Anglais

Journaliste web

Modération de site

Macromedia Dreamweaver

Adobe Acrobat

Marketing éditorial

Rédaction de contenus web

Synthèse rédactionnelle

Rédaction de contenus

Social media

Médias sociaux

Nouveaux médias

Web 2.0

Internet

Multimedia Editorial Project Management

Editing

Reportage

Presse écrite

Editorial

Investigation

Montage audio