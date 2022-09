Xavier PHÉLIZOT ALBEROLA

Mon expérience professionnelle dans divers secteurs et entreprises, m'a appris à travailler en toute autonomie.



Ayant exercé dans des entreprises aux statuts juridiques variés et dans divers secteurs d'activités, j'ai pu développer mes facultés d'adaptation, ma polyvalence et acquérir de solides connaissances techniques.



Maîtrisant déjà plusieurs logiciels d'entreprises, je pourrais aussi être rapidement opérationnel sur tout nouveau système en me formant.



De plus, je pense être rigoureux, organisé et je suis désireux de mettre mes compétences au service d'une entreprise.



J'ai également le goût de l'analyse et je suis très intéressé par les travaux relatifs au suivi et au développement des résultats de l'entreprise.



Basé et en poste en tant que cadre pour le moment sur la Haute Savoie, je cherche à revenir dans la région entre Nîmes et Montpellier pour des raisons familiales.