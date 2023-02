Xavier Roumagnac est compositeur, batteur et pédagogue.



Diplômé de lécole de batterie Dante Agostini Toulouse, il approfondit ses connaissances rythmiques sur lîle de la Réunion.



En 2010, Xavier Roumagnac sinstalle à Paris où il multiplie les rencontres, collaborations, sessions denregistrement qui lentraînent en tournée en France et à linternational, lui permettant de développer son style.



En 2013, Xavier Roumagnac forme son quintet Eklectik Band avec lequel il a déjà sorti trois disques (EP Native 2014 / Album Sirènes 2017 / Ep 78 Tours 2019) et remporte le prix de composition lors du Trophées du Sunside en 2015.



Le groupe bénéficie de deux ans de résidence au Baiser Salé, se produit régulièrement dans les clubs parisiens et dans les festivals. La musique du quintet est consciente, engagée, elle sinspire du caractère cosmopolite et métissé de la France.



Véritable électron libre, Xavier Roumagnac est curieux de tout horizon artistique.



Il coopère régulièrement avec des artistes plasticiens, tel que le vidéaste Nicolas Boone « Dance Floor, Je tadore », « Aero Flux », le peintre Julien Tiberi « Un film pour de vrai», ou la sculptrice Bettina Samson pour « La Vase et Le Sel » .



Dans un même élan de transversalité artistique: le projet performatif Desorden en partenariat avec lartiste de cirque transdisciplinaire Justine Berthillot voit le jour aux Ateliers Médicis : duo Rollers-Batterie.



De plus Xavier Roumagnac sinvestit dans la musique à limage et signe la composition de musique de court-métrages, de films danimation, de publicités ou encore de génériques TV.



Par engagement et souci de transmission, Xavier Roumagnac enseigne la batterie, le jazz et le rythme au sein de différentes associations parisiennes (lEcole des Arts de la Scène, Poumtsita, Paris Jazz Club).



Enfin, pour rendre la musique vecteur de lien social, il co-fonde avec Lisa Cat-Berro la Fanfare amateur Rosa Parks du nom du quartier du 19e arrondissement de Paris.