Xavier SAOUDI

Tout mon parcours professionnel est dans la branche GSA ET GSB.

Cela fait 25 ans.



J'ai profité d'une experience ,de quelques années à l'étranger(Suisse) un peu plus de 6ans et demi

en tant que Chef de Secteur,pour me demarquer dans la formation vente.



Un gout prononcé pour la vente, car j'ai participé à l'élaboration du concept de vente de la société pour laquelle je travaillais et pendant 3ans en même temps que mon poste de CS j'étais formateur régionnal de ce concept de vente .(5 magasins( Genève,Chavanne,Lausane,Fribourg,Bienne) dans la région et environ 80 collaborateurs formés)



Et mise en place du suivi et du coaching ..feed back...



Ma passion est le sport surtout les arts martiaux( karaté shotokan) squash..



Mes compétences :

Management opérationnel

magement des équipes terrain