Xavier SOETENS

Bonjour,

en recherche d' emploi , j ai passé 32 ans au sein de la même entreprise dans la gestion des abonnements de la presse et du caritatif , j ai gravie les différentes étapes pour arriver a la fonction de chef d' équipe, j' ai encadrer 6 personnes en 3X8 pendant 25 ans , puis avec la migration du système vers le monde ouvert j' ai travaillé en collaboration avec le responsable d' exploitation dans la résolution des incidents , déploiements des MAJ des différents logiciels de la rédaction et la validation des nouveaux processus , j' ai accompagné les autres personnes de l' exploitation dans la compréhension et les résolutions des incidents, j' ai établie des suivis de productions et des rapports d 'exécution , je proposais des solutions , en plus ayant suivi une formation DB2 j' intervenais en premier niveau sur les bases de développement de recette ainsi que les bases de productions, j' aime travailler en relation avec les autres services , je communique facilement



Mes compétences :

DB2

VMware

Microsoft Word

Microsoft Excel

MVS

Linux

IBM Hardware

HP Hardware

Citrix Winframe

Ascential DataStage

UNIX

Microsoft Windows

TSO > TSO ISPF

TSO

SDSF

Oracle

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

JES2

JCL

IBM MVS VSE

Help desk

Database Administration

CFT