Xavier STEFFAN

Après une formation initiale dédiée au développement local, à l'ENITA* de Clermont-Ferrand conclue en 1989, j'ai naturellement débuté une intense et enthousiasmante activité professionnelle en Auvergne, au service d'un territoire rural situé au Nord Ouest du département du Puy de Dôme, sur le plateau des Combrailles.

Fort de cette riche expérience de 12 ans d'activité (d'activisme ?), au contact d'élus, d'acteurs de terrain, de responsables associatifs et socioprofessionnels les plus divers, j'ai intégré en 2001 le Conseil régional d'Aquitaine pour être mis à disposition au sein de PQA (non, ce n'est pas la filière ardennaise de cochons élevés en plein air "Porc Qualité Ardennes"), centre de ressources régional sur le développement territorial "Pays et Quartiers d'Aquitaine".





2001 - 2015 : 14 ans d'expérience en Aquitaine, chargé de mission au sein d'un centre de ressources régional sur le développement territorial.

Accompagnement des élus et des chefs de projet, pour la mise en œuvre de projets de territoires, programmes de développement pluriannuels, et leur déclinaison opérationnelle sur les territoires ruraux (Pays, communautés de communes, Leader...). Depuis début 2015, j'assure aussi le suivi de 2 territoires urbains, au titre de la politique de la Ville, à Agen et Pau.

Mise en réseau & partage d'expériences, mobilisation d'acteurs, déploiement de politiques publiques contractuelles, sur les thèmes les plus divers : développement économique et emploi, maintien et création de services en milieu rural, gestion de l'espace, urbanisme et planification stratégique, agriculture de proximité et circuits courts, développement durable, logement et habitat...



1989 - 2001 : 12 ans d'expérience en Auvergne, consacrées au développement d'un territoire rural, en qualité de directeur d'un syndicat mixte d'aménagement (regroupement de collectivités, 100 communes)

Elaboration et déploiement du projet de territoire (Charte de pays, programmes Leader II, Leader +, réseau d'accueil d'entreprises et stratégie de développement économique, organisation et structuration de l'offre touristique, valorisation paysagère et architecturale, édition d'ouvrages et communication...)

Coordination RH : 10 salariés + responsabilité d'un service annexe de 12 salariés suppl (service de soins infirmiers à domicile)

Représentation institutionnelle auprès des partenaires financiers publics : Conseil général du Puy de Dôme, Conseil régional d'Aquitaine, État, Europe, Caisse des Dépôts et Consignations, Chambres consulaires...

Pilotage stratégique et budgétaire de la structure : 1,5 Mn € annuel, animation des instances statutaires (bureau syndical de 11 membres, comité syndical de 114 membres...)

Appui au montage de projet dans divers domaines : économie, agriculture, tourisme, environnement, emploi, santé, social, culture, communication, TIC...



* Ecole nationale d'ingénieurs des techniques agricoles, transformée depuis janvier 2010 en VetAgroSup



Mes compétences :

Conduite de projet

Développement territorial

Finances publiques

Politiques territoriales

Relations humaines

Politiques publiques

Randonnée pédestre en solo

Théatre

Collectivités locales

Conduite de réunions