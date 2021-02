Xavier STRIEBIG

Unilin Insulation - Chargé du Développement Technique France - Panneaux de Toiture TRILATTE/REXOTOIT et Plaques Isolantes UTHERM :

- Reponsable des certifications ACERMI, CTAT, Zone Verte EXCELL

- Reponsable Avis Techniques, DTA du CSTB

- Dévelopement Enquête de Technique Nouvelle ou Cahier des Charges avec les Bureaux de contrôles

- Developpement Essais mécaniques, thermiques et acoustiques

- Support Technique force commerciale



Mes compétences :

Réglementation produit

Polyuréthane - PIR (PU)

Isolation

Normalisation européenne

Toitures, couvertures et étanchéités