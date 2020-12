Xavier VINCENT

Conseil et accompagnement des entreprises à la transformation numérique.

Accompagner les entreprises à reprendre en main la conception et le pilotage de leurs dispositifs digitaux. Placer les usages au coeur de la stratégie.

Management et développement commercial IT.

Account management, Développement de nouvelles offres

Après un début de carrière réalisé en tant que consultant décisionnel en mode projet au sein de grandes entreprises une riche expérience en SSII en tant que manager de centres de profits et de direction commerciale.



Management de P&L et direction commerciale dans des situations très différentes (création, reprise, transformation, rachat) et sur tous types de prestations (expertise, conseil, projet, intégration, infrastructures, infogérance, externalisation, BPO nearshore et offshore ...).



Spécialités :

Management de centres de profits et développement commercial

Valorisation et promotion des offres

Efficacité opérationnelle

Transformation, Accompagnement au changement, Dématérialisation

BPO





Mes compétences :

Business developpement

Account manager

Management commercial

Management de P&L

Ingénierie financière

Offre d'infrastructure et infogérance

Négociation de contrats et référencement

Transformation digitale