Xavier XAVIER JOUVE (JOUVE)

Plus de 10 ans d'expérience à analyser les besoins, organiser, planifier et mettre en œuvre des services ou produits pour des clients internes ou externes. Anticipation des changements et de leurs impacts métiers sur les systèmes dinformation et gestion des projets transverses nationaux et internationaux. Je souhaite aujourd'hui mettre ma polyvalence au service d'une entreprise menant un management orienté vers la mise en valeur des compétences.