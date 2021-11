1986-2019 : 33 ans de services à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Dernier poste occupé : Officier supérieur détaché au ministère de l'intérieur en qualité de chargé de mission sur la sécurité des tunnels nationaux et transfrontaliers à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC).



2019-2021 : chef de projet et expert chez BG ingénieurs conseils