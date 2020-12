Ximena XIMENA PEREZCANO MORENO

Enthousiaste, optimiste, responsable et curieuse. J'ai étudié une Licence en Communication à l'Université Internationale à Cuernavaca, Morelos Mexique et le Licence professionnelle: Stratégies et prend en charge de la communication (SSC) à l'IUT de l'Université du Havre en France.

Mes principaux points d'intérêt sont le marketing, communication et la publicité (en particulier dans les aspects internationaux), les langues, photographie, cinéma, sport, musique, littérature, dance et voyager.



Mes compétences :

Advertising

Strategic marketing

Marketing

Producción audiovisual

Editing

Communication

Fotografía

Social networks

Français Langue Etrangère

Social media

Anglais

Espagnol

Traduction