Xixia BOLUSSET-LI

Passionnée par les échanges internationaux et particulièrement attachée à l'Asie, 12 années d'expériences dans l'achat, l'approvisionnement, la vente et la gestion au sein d'entreprises exigeantes, je souhaiterais en Rhône-Alpes valoriser mes compétences au sein d'une entreprise dynamique et ambitieuse.



Bilingue chinois (langue maternelle) et français, anglais professionnel.

Autonome avec un excellent relationnel, beaucoup de rigueur, une grande capacité d'organisation et adaptation.



Contact: x.bolussetli@gmail.com



Mes compétences :

Bilingue chinois-français

Commerce international

Commerce export

Anglais professionnel

Import-Export

Marché chinois

Approvisionnement

SUPPLY CHAIN

Approvisionnement et achats

Achats internationaux