Xochitl DELAHOUSSE

Bonjour



Je m'appelle Xochitl, je viens de finir un CDD d'un an en tant qu'assistante administrative chez CHEPOOKA. Je devais m'occuper de l'aspect social, administrative et financier en collaboration avec ma responsable qui s'absentait la moitie de la semaine. Je cherche à présent un travail en CDI en tant qu'assistante administrative ou gestionnaire de paie qui est la profession que j'ai apprise via ma formation.



Je suis a votre disposition pour de plus amples informations



Cordialement



Mes compétences :

Traduction espagnol français

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

ASPECT

budgets

Corporate Finance