Doctorante en Histoire et sémiologie du texte et de l'image, étudiante en M2 Ville, Architecture, Patrimoine, je suis à la recherche d'un emploi dans la culture, la communication et dans le tourisme.

Je parle trois langues : français, anglais et chinois. J'ai travaillé, durant mes études universitaires (2014-aujourd'hui), dans une maison d'édition chinoise prestigieuse, Foreign Language Teaching and Research Press, à Pékin (2016), mais aussi dans l'Agence de Développement Touristique des Ardennes (traduction, 2021) et au Musée de l'Ardenne (stagiaire dans le fonds Arthur Rimbaud, 2022).