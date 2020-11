Y LE CORRE

Pragmatique, réaliste, imaginatif, curieux, et discret, bénéficiant et m'appuyant sur un excellent réseau personnel et professionnel, je fédère autour de moi des spécialistes des divers secteurs de la sécurité et de la sûreté, et propose nos expertises aux entreprises et aux organisations françaises ou étrangères qui souhaitent :



• diversifier leurs activités et/ou les expatrier;

• trouver des partenaires, des associés, des collaborateurs fiables et compétents;

• sélectionner et identifier des interlocuteurs institutionnels et économiques incontournables et d'organiser avec eux des entretiens;

• protéger physiquement leurs intérêts et leurs personnels à l'étranger;

• externaliser leur veille opérationnelle pour détecter des opportunités, suivre la concurrence, appuyer leur R&D;

• réaliser une veille technologique, identifier des matériels;

• mettre en place des infrastructures techniques à l'étranger.



Nos compétences nous permettent, de l'étude à la réalisation opérationnelle :



• d'accompagner les dirigeants et leurs collaborateurs dans leurs déplacements, de les protéger physiquement, y compris en zone dégradée;

• de réaliser les études techniques, économiques et logistiques nécessaires aux implantations et développement de leurs projets;

• d'assurer la sécurité physique des infrastructures et des personnels, y compris en zone dégradée;

• de prendre en charge la sécurité d'évènements (gestion aéroportuaires, déplacement des cortèges, protection rapprochée des personnalités, logistique);

• de gérer les déplacements et l'installation des expatriés (assurances, logistique, location);

• de former les personnels, y compris institutionnels, à tous les métiers de la sécurité et de la sûreté et de mettre en place des unités de formation.



Nos réalisations :



• protection de personnalités en France, en Afrique, en Amérique Centrale et du Sud;

• accompagnement de sociétés et de dirigeants en Afrique de l'Ouest et au Maghreb;

• organisation de la sécurité de sommets institutionnels et d'évènements en France et en Afrique équatoriale;

• formation de personnels institutionnels en France, en Afrique équatoriale, en Amérique centrale et du Sud (incendie, protection rapprochée, maintien de l'ordre, contre-guérilla, conduite automobile, surveillance et contre-surveillance, tir, gestion de crise, intelligence sociale et économique, équipe cynophile, gardiennage, etc);

• protection d'infrastructures ou de sites sensibles en Asie, en France et au Maghreb;

• réalisation d'études d'implantation, recherche de partenaires, d'interlocuteurs institutionnels en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, au Maghreb, en Amérique du Sud et au Moyen Orient;

• réalisation d'audits de sites sensibles en France et au moyen Orient;

• réalisation de centres de télésurveillance, télé-vidéosurveillance et tracking en France et études en cours à l'étranger.



Le champ actuel de nos interventions continues ou ponctuelles :



Afrique et Maghreb :

• Rwanda, RDC, Congo, Gabon, Cameroun, Guinée Equatoriale, Côte d’Ivoire, R.I. de Mauritanie, Maroc, Algérie, Libye, Tunisie, Sénégal, Guinée-Conakry, Nigéria, Niger, Madagascar.



Moyen orient :

• Liban, Syrie, Jordanie.



Amérique du Sud et centrale :

• Argentine, Brésil, Equateur.













Mes compétences :

identification d'interlocuteurs institutionnels

Business plan

Veille concurrentielle

Recherche de partenaires

Recherche de financements

Formation de formateurs

Protection des biens et des personnes

Gestion évènementielle en communication inter

Veille technologique

Formation en sécurité & sûreté

Réponse aux appels d'offres

Accompagnement de dirigeants

Audits de sites

Elaboration des cahiers de charges

Elaboration de plan média/de communication

Gestion de crise

Réponse aux marchés publics