Yacouba KONE

Recherche d'emploi au poste de Data Scientist ou Data Analyst.



«Vous pouvez avoir des données sans information, mais vous ne pouvez pas avoir d'information sans données. Les données ne sont ni une barrière ni une autre initiative à ajouter à votre liste de problèmes à régler. Elles aident les équipes à agir plus intelligemment et efficacement. En elles-mêmes, les données ne sont pas complexes, mais savoir comment les utiliser peut représenter un défi.»



Ingénieur Risk Manager/Statisticien de l'Institut de Sciences Financière et d'Assurance (ISFA) de Lyon et

passionné par les Data, je ne cesse de renforcer quotidiennement ma capacité à utiliser les données avec mes compétences en SAS, R, Python, SQL, PowerBI, Tableau, Access et Excel & VBA afin de les données un sens.

Tout ceci, couronné par une curiosité intellectuelle, un esprit danalyse et de synthèse.

Aider donc les entreprises dans leur prise de décision est un vrai plaisir pour moi, car le Big data est l'avenir de toutes les entreprises et toutes les entreprises seront un jour ou l'autre actives dans le domaine des données.