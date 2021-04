Yael UZAN HOLVECK

Je suis formatrice spécialisée dans les compétences langagières auprès de différents publics (universitaires, salariés d’entreprise, publics en insertion, personnes avec handicaps…). La pratique du théâtre et un travail de recherche-action (CNAM-CESTES 2012) m’ont amenée à utiliser, puis étudier l'alternance entre le sensible et le cognitif dans le développement des modes d’apprentissage, des projets personnels, professionnels ou de formation .







Mes compétences :

Animation de formations

Accompagnement

Développement personnel

Savoirs de base

Phonétique

Pratique théâtrale

Ingénierie pédagogique - compétences langagières

Evaluation DILF-DELF -F.L.E, TEF-TEFAQ