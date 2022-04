Yahi JUGURTA

Je suis un jeune licencié en sciences commercial option marketing, à la recherche d'une fonction dans le domaine de la vente et des relations clients.

Ma formation universitaire m'a permis d'acquérir des connaissances importantes pour cette fonction.

Travailler pour une entreprise en pleine expansion offre suffisamment de défis sur le plan des ressources humaine me semble un challenge intéressant.



Mes compétences :

Microsoft Word,Excel, logiciel informatique.

niveau B2 au teste TCF.

Microsoft Access

Dynamique motivée sérieux méthodique.

Permis de conduire catégorie « B ».

Sens de curiosité, d’imagination et de création

Dégager du service national.

Marketing

Webmarketing

Wordpress

Adobe Photoshop

CSS 3

HTML 5

SEO

Référencement naturel

Création de site web