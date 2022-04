Yahia MOHAMED

Mes premières expériences professionnelles et mes stages pratiques notamment avec le BRGM, m’ont permis à confronté aux contraintes de la vie professionnelle, aussi m’ont permis de développer mes capacités d’écoute et de compréhension qui sont des facultés indispensables au poste que vous proposez. Parallèlement je me suis beaucoup familiarisé avec le milieu de maîtrise d’ouvrages et d’ouvres et les techniques mis à ma disposition de sorte à améliorer mes performances notamment lorsque j’ai travaillé pour l’entreprise Trevi en tant qu’ingénieur géologue.



Avoir l'opportunité d’intégrer une grande entreprise serait pour moi une véritable opportunité pour me permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de renouer avec ma carrière dans de très bonnes conditions et dans un domaine que j’ai appris au cours de ma formation et mes expériences.



Aujourd’hui, mon souhait est de m’investir dans une entreprise performante où mes compétences seront certainement d’une grande utilité dans le cadre de développement de nouveaux projets et de répondre à un besoin donné, ou un problème posé. Je peux apporter ma capacité d’écoute notamment, ainsi que mon sens du contact développé au travers d’activités associatives au service des missions que vous voudrez bien m’attribuer.



Mes compétences :

Activités associatives

Informatique

Word, Excel, Power point. Access Logiciels Map