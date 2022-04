Yahia MOUNA

J'ai fait mes études primaires à Setif et mes études moyens et secondaires à Constantine respectivement au CEM Jeanmere et Lycée Technique Toufik Khaznadar. Mes études supérieures à l'IAP de Boumerdes. J'ai eu le diplôme d'ingénieur production pétrole et gaz naturel.

J'ai commencé ma carrière comme ingénieur technique puits à Haoud Berkaoui, puis chef de service Approvisionnement et transport puis chargé d'étude du phénomène OKN32, puis chef de service traitement corrosion, mutation vers l'association Organisation Ourhoud comme chef de service technique puits et enfin chef de division engineering et production à Gassi Touil.

Je maitrise le Français, l'Anglais et l'Arabe.



Mes compétences :

Maitrise des techniques des puits

Management