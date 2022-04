YAHIA SERAOUI

yahia.tokio@GMAIL.COM

+33767884752

186 , Rue Professeur Beauvisage 69008 , Lyon .

Sujet : Candidature pour un contrat en alternance.

Madame, Monsieur, Bonjour ;

Suite à mon admission pour la formation « Directeur de Travaux » à l’Ecole Supérieur de Conduite de Travaux, je suis à la recherche d’une alternance en Directeur de Travaux dans une entreprise qui me permettrait d’allier enseignement théorique et formation pratique, et mes réflexions sur mon avenir professionnel m’ont amené à envisager avec beaucoup d’enthousiasme la possibilité de mettre mes compétences au service de votre entreprise.

En effet, j’aurais plaisir à collaborer avec vous autant que dessinateur projecteur (CAO/CAD/BIM). Je pense en outre que mes compétences sont susceptibles de vous intéresser dans la mesure ou j'ai eu une formation pluridisciplinaire tel que " Architecture polytechnique/efficacité énergétique/ Formation BIM REVIT...

Vous pourrez forger votre propre opinion par la lecture de mon curriculum vitae que je joins à ce courrier. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et suis disponible pour une éventuelle entrevue que vous souhaiteriez.

-L'établissement dans laquelle je suis admis délivrant le diplôme : l’ESCT « Ecole Supérieur de Conduite de Travaux ».

-Le type de contrat : Contrat de professionnalisation.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Cordialement Yahia Seraoui



Mes compétences :

Autocad , suite adobe , rendu image ...

BIM REVIT