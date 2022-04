Cabinet de conseil et assistance aux entreprises, créé en 1989 sous forme de cabinet individuel puis transformé en Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, spécialisé en comptabilité, fiscalité,

gestion et commissariat aux comptes .





Mes compétences :

Commissariat aux comptes

Conseil et audit fiscal

Conseil en gestion

Gestion et assistance comptable et fiscale

Gestion administrative des ressources humaines