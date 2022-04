Yahoo.fr BOULEDJMAR ABDELMALEK

A cet effet je vous fais savoir que je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil, option Constructions Civiles et Industrielles.

Depuis Novembre 2013 et jusqu’à Mai 2016 j’ai occupé le poste de Directeur de Projets au sein d’une Entreprise privée sis Constantine.

Mon cursus m’a permis de me forger de solides connaissances techniques, réglementaires et normatives, me permettant de passer de la théorie à la pratique. Polyvalent dans le domaine du génie civil à travers mes expériences professionnelles, que ce soit sur chantier, ou plus particulièrement en bureau d’études comme ingénieur de calcul et de suivi sur différents projets.

Ayant un bon sens d’organisation et de communication, Je serai en mesure d’assurer les responsabilités qui me seront assignées.



Afin de vous donner de plus amples informations, je me tiens à votre disposition pour un éventuel entretien, où vous pourrez apprécier mon enthousiasme et ma détermination