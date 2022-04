Yahya AÇAF

Actuellement titulaire d'un Master spécialisé en Management Financier de l'Entreprise de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech. Mon objectif est de devenir un responsable financier dans une entreprise m'offrant des possibilités de développement de ma carrière.

Je cherche à mettre en exercice les diverses compétences que j'ai pu acquérir dans le cadre de ma formation et des stages afférents et ainsi m’intégrer dans le monde professionnel et développer mon expérience du terrain.

Les stages que j'ai pu effectué m'ont permis de me familiariser avec le monde professionnel et d'acquérir les qualités nécessaires pour réaliser toute tâche qui m'a été confiée.

Je maîtrise l'outil informatique dans son ensemble, je manie très bien la suite office et l'environnement windows. En matière de langues, en plus de l'arabe je parle le français ainsi que l'anglais avec une excellent maîtrise. Aussi je parle espagnol avec une maîtrise moindre.

Je suis ouvert à tout offre d'emploi ainsi que de stage avec possibilités d'embauche.

Email: yahya.acaf@gmail.com / Téléphone: +212668710893





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Environnement windows

Microsoft Office

Android

Photofiltre

SPSS