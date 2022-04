Yahya Ahmed BOUBACAR

Je suis un Médecin Mauritanien sorti de l'Ecole Nationale de Medecine et de pharmacie du Mali en 1996 et ayant travaillé dans les ONGs pendant 5ans(Santé de la Réproduction et SURVIE de l'Enfant)au Mali.

Ensuite je suis rentré en Mauritanie et j'ai travaillé au Centre Hospitalier de Nouakchott(Service de Pédiatrie)de Janvier 2004 à Décembre 2005.

Dépuis Janvier 2006,je travaille comme Visiteur Médical avec les Laboratoires Pierre Fabre.



Mes compétences :

médecin

Médical

Santé

visiteur medical