Yahya AKEL

2016 gérant magasin a dimantine

gestion de stockes,préparation et mise en place produit

2015 commercial et animateur de vente a dolidol

réception client, préparation de commande et facturation,coordination des livraisons chez les clients

2015 Technico commercial Huawei (téléphonie)

vente produit,service après vente,gestion de stock

2014 responsable service après vente a aswak assalam rabat

coordination avec les différents fournisseurs du produit pour la réparation et les garantis

suivi avec les clients

electromenager ( tv, Hifi......)

maitrise de ms office word,excel, acces,PowerPoint .