Yahya AL ZOHBI

Je suis un jeune étudiant actuellement en dernière année d'ingénierie à Polytech Nice Sophia Antipolis en Bâtiment Intelligent et Durable (Génie Civil).

Mon objectif est de devenir un ingénieur conducteur de travaux avec une large expérience sur les chantiers afin de mieux comprendre les ouvrages et de se familiariser dans mon domaine d'étude.

Je suis une personne serieuse, organisée et responsable.



Mes compétences :

Revit

Autonomie

Conduite de chantier

Energie

AutoCAD

Bâtiment

Microsoft Office

Organisation du travail

Thermique du bâtiment

Gestion

Dynamique

Robot Structural Analysis