Yahya ASSAKALI

Services pour le dépannage informatique , console de jeux et l'optimisation de votre système :



-Réparation et montage d'ordinateur fixe et portable (toutes marques pc & mac)



-Réinstallation / installation et configuration, maintenance logiciel, formatage (tous systèmes)



-Récupération, restauration de données, sécurisation de votre système, sauvegarde (virus et mise à jour)



-Dépannage connexion internet, panne ou problème de réseau (type BOX)



-Site internet, bureautique, assistance , formation, cours et conseil à l'utilisateur (solution multimédia)



-Écran cassé, alimentation HS, clavier à réparer, mauvaise marche de périphérique, soucis matériel, disque dur qui ne fonctionne plus, console et jeux vidéo (technicien électronique)



- Réparation ps3, ps2 (playstation), xbox360, psp, nintendo ds, wii ...



- Problème YLOD (rebillage carte graphique suite à écran noir)



- RROD (Anneau rouge - surchauffe - écran noir ) sur Xbox



- Changement bloc optique, connecteur



Devis gratuit



Déplacement possible (sous condition) uniquement dans département 68



Chèque emploi service universel accepté (CESU)



Mes compétences :

Formation

Informatique

Internet

Maintenance

Maintenance informatique