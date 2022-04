Yahya CHETOUANI

Je suis de formation initiale E.E.A (Licence Maîtrise DEA Electronique-Electronique-Automatique). Doctorat en Physiques, Option Génie des Procédés obtenue en 2000, mention très favorable et les félicitations du Jury.



Je suis Maître de Conférences à l'IUT de Rouen depuis 2001.



Matières enseignées depuis 1994:



Automatique, Automatismes, Régulation, Supervision, Conduite des procédés, Métrologie et instrumentation, Génie des Procédés, Physiques Appliquées, Mathématiques Appliquées, Electronique Analogique et Numérique, Informatique Appliquée, Informatique industrielle...