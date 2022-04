Début du carrière en 2007,

en travaillant dans le domaine mécanique, secteur automobile et aéronautique.

avec des logiciel CAO (Catia, Thinkdesigne, Solide Works,...) et une présence sur le terrain pour fabrication et suivi projet. et aussi validation chez client.



Mes compétences :

Dessinateur projeteur

Méthodologies

THINKDESIGN

Solidworks

KEYCREATOR

GPAO

Clipper

CATIA

Autocad

Programmation