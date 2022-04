Yahya ELKARKRI

Ingénieur d'état en Génie Industriel, lauréat de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Safi 2015.

Je bénéficie d’une bonne formation dans le domaine Industriel plus précisément la gestion de production, gestion de la qualité, gestion de maintenance et gestion de la chaîne logistique.

Les missions variées auxquelles j'ai participé durant mon parcours m'ont permis de confirmer mon intérêt et mon expérience dans ce secteur.



Mes compétences :

LEAN MANUFACTURING

Gestion de la production

Gestion de la qualité

Maintenance industrielle

Logistique industrielle

Microsoft Office

Microsoft Project