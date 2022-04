Yahya IBN RAKKANE

Titulaire d'un Bac+2 , je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Mes expériences professionnelles m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances



et de développer un certain sens du relationnel au travers des différentes tâches.



Ma précédente expérience en tant que merchandiser chez COPAG, m'a permis d'acquérir



une solide compétence dans les méthodes de vente et plus généralement le conseil clientèle.



Je souhaiterais aujourd'hui continuer dans ce domaine et garder un contact direct avec la clientèle,



tout en répondant à ses attentes, et participer ainsi activement au développement des performances



de votre société.



Rigoureux, enthousiaste et dynamique, intégrer votre équipe serait pour moi une réelle opportunité,



mon goût du contact avec les clients, mon sens de la vente et du conseil sont des atouts



supplémentaires pour une telle fonction.





Mes compétences :

Sens client

Sens du commerce

Sens des relations humaines