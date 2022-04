Yahya MARCHANE

Jeune passionné de médias, de journalisme et de rédaction.

Actif sur plusieurs sites d'informations et réseaux sociaux (sport.koideneuf.info/ Al-Akhbar24/MBC/Facebook/Twitter/Instagram/Google+)

Très ambitieux, sérieux et autonome. Je suis doté d'une aisance relationnelle qui m'aide à collaborer facilement.

J'aime lire, écouter de la musique et faire beaucoup de sport.



Administrateur et rédacteur bilingue d'un blog d'information sportive http://sport.koideneuf.info/ , je suis à la recherche de stages et de formations en rédaction sportive.

Je suis ouvert à toute proposition de médias ou supports.



Mes compétences :

Journalisme sportif

Bureautique

Journalisme en ligne

Journalisme

Musique

Blogging

Sport