Yahya QACHACH

Président, Fondateur de l'AMECSEL numerique (Association Marocaine pour le E-Commerce et l économie numérique)

expert en nouvelles technologies

chercheur au centre d intelligence collective CICC

directeur général de numtech expo 2014

ingénieur en télécommunications

cadre sita société internationale de télécommunications aéronautique siège en Belgique

cadre en ressources humaines

comanav compagnie marocaine de navigation (1974 1996)

président directeur général kachimex SARL

import export distribution et commercialisation de multi-produit



Mes compétences :

Event Planning

E-marketing

Blogueur > le futur de la réalité augmenté

Chercheur au centre d intelligence collective

E-commerce

Expert en stratégie créative et management

NTIC

Communication événementielle

Économie numérique