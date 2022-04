Je m'appelle yahya takhi j'ai 21 ans , j'ai obtenue mon baccalauréat en 2012 en sciences physique ,Titulaire d’une Licence Fondamentale en gestion des entreprises et d’un Diplôme Technicien spécialisé en développement informatique. J’ai acquis une expérience professionnelle dans OCP à la direction moyenne généraux, Division maintenance centralisé Khouribga, service sous traitance et externalisation. je suis une personne motivé , dynamique, rigoureuse dans son travail, honnête et compétente.



Mes compétences :

Microsoft Office

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Audit

Adobe Photoshop

Gestion financière

Marketing

Gestion des ressources humaines

Contrôle de gestion

Marketing opérationnel

Analyse financière

Fiscalité

Comptabilité analytique

Comptabilité générale

Communication