Yahya TARHZOUT

Ingénieur de Génie Rurale de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (Promotion 1988). Recruté à l'Ormva du Gharb depuis Décembre 1988.

Assumant la résponsabilité de la Gestion des Réseaux d'Irrigation et de drainage sur le terrain durant la période de 1989 à 2010 en tant que Chef de Bureau de Distribution et Chef d'Arrondissement de Gestion des Réseaux d'Irrigation et de Drainage à Sidi Allal Tazi et Souk El Arbaa du Gharb.

De 2010 à 10/2013 chargé du suivi des actes de recouvrement des créances de l'eau d irrigation et de la participation directe au niveau de l'Agence Comptable de l'Ormva du Gharb.

Du mois 10/2013 à ce jour, chef de Bureau de Remembrement et des Amenagements fonciers au Service des Amenagements du Département des Aménagements de l'ORMVA du Gharb.



Mes compétences :

Mise en oeuvre des actes de recouvrement dcréances

Conception des réseaux d assainissement drainages

Conception et gestion des système d irrigation

Controle des dépenses de l État .

Remembrement Rural

Controle des carrieres