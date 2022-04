Yahya ZAIM-MOUNAJED

Fort d'une expérience de plus de 10 ans effectuée auprès de grandes banques, j'ai développé des compétences tant bien techniques que fonctionnelles, ainsi qu'une capacité d'adaptation liées aux typologies des missions réalisées.



D'un poste de superviseur à de la gestion d'incident, vers de l'assistance à maitrise d'œuvre puis d'ouvrage sur différents projet, l'ensemble de ces missions m'ont permis d'appréhender diverses activités liées aux systèmes​ d'information critiques.



Dans ce contexte, j'ai également été amené à réaliser de courtes formations auprès d'utilisateurs, mais aussi grâce à l'expertise acquise avec le temps auprès de nouveaux collaborateurs.



Afin d'enrichir mes compétences et de m'améliorer mon approche pédagogique , j'ai suivi une formation de formateur.



En plus de l'accompagnement aux utilisateurs, cela me permet d'apporter une expertise complémentaire quant à la création et la réalisation d'actions de formation en fonction des besoins exprimés ou détectés.



Mes compétences :

AIX UNIX

Microsoft Windows

SWIFT

Pédagogie

Gestion d'incidents

Microsoft Office

Gestion des connaissances

ITIL

Formation

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet