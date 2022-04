Je suis Yahyaoui Haythem, j’ai 27 ans, je suis passionné par l’architecture, la conception et la POO (Programmation Orientée Objet). Mon objectif professionnel étant de grimper les échelons afin de devenir un bon analyste et concepteur de solution informatique, pour cela, lorsque je développe je vise à produire un code fiable, robuste et facilement maintenable selon les normes des bonnes pratiques, les patrons de conception et les standards UML. Je suis curieux et persévérant dans la résolution des problèmes désirant la perfection.



Mes compétences :

MySQL

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Personal Home Page

Java Enterprise Edition

Apache Maven

jQuery

XML

UML/OMT

Symfony

Spring Framework

Reconnaissance

JavaServer Faces

Java 2

JSON

JDBC

Git

YII 2

XHTML

TCP/IP

Sybase Power Designer

Socket

Scrum Methodology

Primefaces

Oracle

MongoDB

Microsoft Windows Server 2012

Java Authentication and Authorization Service

JPA

JNDI

Hibernate

Enterprise Java Beans

Customer Data Integration

Apache WEB Server