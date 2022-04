Yairis OJEDA

La conception de solutions faisant la différence et améliorant la qualité de vie des personnes est une part importante de ma motivation professionnelle. Ainsi, je me suis décidée, il y a deux ans, de me former au domaine de la conception et de l'ergonomie afin de perfectionner mes qualifications professionnelles. Ceci, dans l'optique principal de concevoir des équipements médicaux et des prothèses. Au long de mes deux années de master en génie industriel parcours conception et ergonomie à l'université de Strasbourg, j'ai pu découvrir des projets de conception de produits dans différents secteurs qui ont su susciter mon intérêt au niveau technologique et qui savent contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes.

Durant cette formation j'ai également pu effectuer un stage qui s'est révélé être une bonne expérience en termes de compétences acquises dans la conception de produit, de l'impression 3D et du prototypage d'un système de filtration pour les substances libérées par des imprimantes 3D. J'ai également été, dans ma carrière, planificatrice et ingénieure de projet dans des bureaux d'ingénierie spécialisés dans la construction, où j'ai su me démarquer en tant que professionnelle prête à relever des défis ainsi que pour ma capacité à travailler efficacement au sein d'équipes multidisciplinaires.



Mes compétences :

Microsoft Project

Intergraph Smartplant

Autodesk inventor

Cahier des charges

Impression 3D

Conception mécanique